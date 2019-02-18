Квартиру отбирают за долги: как не потерять недвижимость - советы эксперта

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У украинцев могут отобрать квартиру из-за коммунальных долгов. Речь идет о случаях, когда сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат – более 80 тыс. грн.
Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.
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“Если это единственное жилье, прежде всего будут отбирать другое имущество должника. Только в исключительных ситуациях отбирать квартиру”, – объясняет он.
Заявление в суд о взыскании квартиры в счет долга подает поставщик коммунальных услуг.
“Должник имеет право обжаловать решение суда. Прежде всего нужно проверить, были ли соблюдены все требования, проведена ли надлежащая оценка квартиры. В ходе публичных торгов стоимость недвижимости могут занижать вполовину. Однако должнику обязаны вернуть остаток средств после погашения долга”, – объясняет адвокат.
Он добавляет, что препятствием для продажи жилья могут стать прописанные там несовершеннолетние дети.
“Украинцы не платят за коммуналку не потому, что не хотят. У них просто нет денег. Долги растут из-за необоснованного повышения жилищно-коммунальных тарифов и введения штрафов за просрочку платежей”, – заключает Ростислав Кравец.
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