Люди назвали самые главные функции смартфонов

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Главной проблемой современных трубок остается слишком короткое время работы от одной зарядки и недостаточный объем хранилища.
Лидеры мирового рынка мобильных телефонов не устают внедрять в свои устройства самые различные технологии. Samsung 20 февраля 2019 года представил свою первую и давно ожидаемую «раскладушку». В то же время запросы потребителей к современным смартфонам свидетельствуют, что производители пока не могут удовлетворить довольно простые пожелания.
Возможно, именно поэтому впервые за всю историю своего существования рынок смартфонов в четвертом квартале 2018 года упал по сравнению с предыдущими периодами.
Среди всех прочих функций смартфонов медленнее всего прогрессируют технологии, относящиеся к долговечности. Именно мощность батарей поставили на первое место 95% опрошенные компанией Morning Consult.
На вершине потребительских пожеланий к современным «умным» телефонам также такие параметры:
Наименьшей популярностью в смартфонах пользуются инструменты дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности — 30%. Недалеко убежали родительский контроль (32%) и распознавание лиц (33%). Немного больше интереса вызывают и приложения «цифрового здоровья» (37%) вместе с фитнес-трекингом (39%).
Аккумуляторные «чемпионы»
С 25 февраля 2019 года в Барселоне стартует Mobile World Congress (MWC), на котором производители традиционно представляют все главные инновации в телефоностроении.
По данным исследовательской компании Statista, несомненным лидером по емкости батареи, судя по анонсам, должен стать Energizer Power Max P18K с показателем 18 тыс. мАч. Правда, представленный на MWC годом ранее Energizer Power Max P16K (16 тыс. мАч) так и не попал в производство.
Motorola пообещала в феврале 2019 выпустить на рынок свою долгоиграющую модель Moto G7 Power. Которая благодаря аккумулятору 5 000 мАч должна держать заряд не менее 20 часов. Ее ориентировочная цена 210 евро.
Даже несмотря на немного более мощную батарею (5 300 мАч), Xiaomi Mi Max 2 занял лишь второе место — свыше 17 часов непрерывной работы.
Тройку самых «заряженных» смартфонов замыкает LG X Power, аккумулятор которого (4 100 мАч) может продержаться более 15 часов. Его цена 130 евро.
Мыкола Олиярник
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