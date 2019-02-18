Крупные кредитные союзы должны стать квазибанками - Рожкова

Первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что после принятия закона о сплите большим кредитным союзам нужно будет переквалифицироваться в банки.

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“Сегодня на рынке есть крупные кредитные союзы, для которых мы видим две опции. Если в них нет манипуляций с вкладами, но есть большие объемы и большие риски, то мы считаем, что им нужно переквалифицироваться в банки или в небольшие квазибанки, к которым будут предъявлены соответствующие требования по управлению рисками и защите прав вкладчиков, – сказала она. – Кроме того, сейчас некоторые кредитные союзы и лайфовые компании хотят стать членами Фонда гарантирования вкладов физлиц”.