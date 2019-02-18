Россия пустит пассажирские поезда по Керченскому мосту в Крым

Россия пустит поезда в оккупированный Крым через Керченский мост в конце года. Уже первый пассажирский состав пройдет 8 декабря.

Об этом заявил “начальник дирекции по обслуживанию пассажиров” т.н. “Крымской железной дороги” Владимир Резниченко.

“Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты (на поезда в Крым) начнут продавать за 90 дней от 8 декабря”, – сказал он.

По словам Резниченко, железнодорожными перевозками на украинский полуостров через незаконно построенный мост будет заниматься отдельная транспортная компания, которую определят в феврале или марте.

“Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы (“КЖД”) будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу”, – пояснил он.

По его словам, через Крымский мост в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Стоимость проезда определит перевозчик, но планируется, что будет не выше, чем в среднем по России.