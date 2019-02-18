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В Австрии растет число частных банкротств

В Австрии растет число частных банкротств

Реформа австрийского законодательства в отношении банкротств привела к значительному увеличению числа частных банкротств. За прошлый год было зарегистрировано более 11 340 случаев, что на 38,7% больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на данные агентства Creditreform.

Также в 2018 году в Австрии 5224 компании объявили о своей неплатежеспособности. Каждый рабочий день фиксировалось 21 банкротство. В основном о своей неплатежеспособности заявляли мелкие компании, но было также много крупных.

В десятку известных обанкротившихся фирм вошли: Waagner-Biro Group, авиакомпания Niki, девелоперская компания Wienwert, сеть магазинов одежды Vögele, производитель двигателей Steyr Motors.

Больше всего банкротств было в Вене – 17 на 1000 компаний. А в среднем по Австрии – 11 случаев на 1000 компаний.

Правда, в некоторых регионах страны число банкротств уменьшилось. Спад показали Тироль (-9,4%), Зальцбург (-8,5%) и Каринтия (-7,3%).

Эксперты по кредитным рискам назвали наиболее распространенные причины банкротств: нерачительное отношение к собственному бизнесу, различные внутренние и внешние факторы, недостаток оборотного капитала. Но основным злом все же остается неспособность людей реально оценивать собственную финансовую ситуацию.

Справка Finance.ua:

  • Creditreform – крупнейшая в Европе организация по защите прав кредиторов. В Австрии работает с 1889 года. Насчитывает 4500 сотрудников в 176 филиалах в 22 странах.
По материалам Finance.UA
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