Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 401 0

Запорожский автозавод выпустил новую модель автобуса

Запорожский автозавод выпустил новую модель автобуса

Запорожский автозавод выпустил новую модель автобуса ЗАЗ А08, которая производится в двух комплектациях — пригородный (А08А1В) и школьный (А08А14).

Данный автобус стал дополнением к моделям малого класса ЗАЗ I-VAN А07 и среднего класса ЗАЗ I-VAN А10.

Новинка похожа на своего предшественника, но отличается дизайном передней части. Кроме того, ЗАЗ А08 имеет длину 7,76 м и полную массу 8 т. Автобус комплектуется дизельным двигателем китайской компании Weichai экологического стандарта Евро-5 объемом 3 л, а максимальная мощность составляет 103 кВт при 3000 об/с.

Автобус сможет развивать максимальную скорость до 90 км/ч, а заявленный расход топлива составляет 17 л на 100 км. Количество мест для сидения — 28, а общая вместимость автобуса — 43 пассажира.

Практически одновременно на автозаводе начали выпуск пробной партии тракторов LS Mtron. На данном этапе автозавод планирует изучить сам процесс производства, а также изучить спрос на эту технику.

В корпорации «УкрАВТО» заявили, что о создании совместного предприятия с производителем речь пока не идет. Других подробностей проекта пока не разглашают.

Анонс о производстве новых тракторов был опубликован еще осенью 2017 года. Спустя полтора года ЗАЗ все же смог выйти на рынок тракторов с линейкой продукции компании LS — лидера среди производителей тракторов Южной Кореи.

По материалам AUTO-Consulting
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина