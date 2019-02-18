Запорожский автозавод выпустил новую модель автобуса ЗАЗ А08, которая производится в двух комплектациях — пригородный (А08А1В) и школьный (А08А14).

Данный автобус стал дополнением к моделям малого класса ЗАЗ I-VAN А07 и среднего класса ЗАЗ I-VAN А10.

Новинка похожа на своего предшественника, но отличается дизайном передней части. Кроме того, ЗАЗ А08 имеет длину 7,76 м и полную массу 8 т. Автобус комплектуется дизельным двигателем китайской компании Weichai экологического стандарта Евро-5 объемом 3 л, а максимальная мощность составляет 103 кВт при 3000 об/с.

Автобус сможет развивать максимальную скорость до 90 км/ч, а заявленный расход топлива составляет 17 л на 100 км. Количество мест для сидения — 28, а общая вместимость автобуса — 43 пассажира.

Практически одновременно на автозаводе начали выпуск пробной партии тракторов LS Mtron. На данном этапе автозавод планирует изучить сам процесс производства, а также изучить спрос на эту технику.

В корпорации «УкрАВТО» заявили, что о создании совместного предприятия с производителем речь пока не идет. Других подробностей проекта пока не разглашают.

Анонс о производстве новых тракторов был опубликован еще осенью 2017 года. Спустя полтора года ЗАЗ все же смог выйти на рынок тракторов с линейкой продукции компании LS — лидера среди производителей тракторов Южной Кореи.