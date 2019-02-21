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Киев стал самым дешевым европейским городом для туристов

Киев стал самым дешевым европейским городом для туристов

Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия — соответствующий список составило немецкое издание Instyle.

«В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро», — говорится в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье — Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом — венгерский Будапешт.

Самым дорогим среди самых дешевых городов стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку. Так стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

По материалам Hubs
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