"Налоговая реформа" для ФЛП: из-за чего разгорелся скандал

6 февраля Министерство социальной политики разместило на своем сайте для обсуждения проект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты прав работников и противодействии применению незадекларированного труда”, который вызвал бурю негодования среди представителей мелкого и среднего бизнеса. Он также стал одним из самых обсуждаемых на сайте минимум за весь прошлый и нынешний год. Причем из 183 проголосовавших по состоянию на вечер 21 февраля 178 высказались против этого законопроекта.

Забота о наемных работниках или о наполнении бюджета?

Новым законопроектом предлагается, во-первых, унифицировать и расширить понятие работодателя: так будут называться практически все, кто поручает другому человеку выполнение какой-либо работы или кто намерен воспользоваться его услугами (раньше также использовались понятия собственник, владелец и т.д.).

Во-вторых, в законопроекте вводится понятие “презумпция наличия трудовых отношений” и 7 признаков таких отношений.

“Принцип презумпции наличия трудовых отношений состоит в том, что в Кодексе законов о труде Украины устанавливается 7 признаков наличия трудовых отношений, при наличии 3 из которых работа считается выполняемой в рамках трудовых отношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Все отношения, которые будут признаны трудовыми, должны быть подкреплены трудовыми договорами. Со всеми вытекающими последствиями, в первую очередь – в виде более высоких налогов, чем те, которые платят сейчас люди, оформившиеся ФЛП (физическими лицами – предпринимателями).

И, наконец, в-третьих, по новым правилам, работодателями также предлагают считать физических лиц, если они используют наемный труд. Сейчас такая норма отсутствует.

Именно обязательство заключать трудовые договора вызвало шквал критики и возмущения у самозанятого населения и их работодателей. А также угроза ужесточения наказаний за игнорирование этого требования.

В Минсоцполитики объясняют, что к ним поступают “многочисленные обращения граждан насчет злоупотреблений заинтересованными сторонами правом на заключение гражданско-правовых договоров в тех случаях, когда по всем признакам лицо должно выполнять работу на условиях трудового договора”. К ним относятся и случаи использования наемного труда вообще без оформления договорных отношений.

Лицо, которое выполняет работу без оформления трудовых отношений, ущемляется в правах, в том смысле, что не обеспечивается необходимым социальным пакетом: не получает отпускные, выплаты по больничному, декретному отпуску и т. д., объясняют в министерстве.

Законопроект ставит целью “стимулирование заключения трудовых договоров, если при выполнении работы (предоставлении услуги) есть признаки наличия трудовых отношений”, и ужесточить штрафные санкции за использование наемного труда без трудового договора. Так, за каждого “найденного” сотрудника без трудового договора работодатель должен будет уплатить штраф в размере 30 минимальных зарплат.

Также в пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой документ разработан для приведения украинского законодательства в соответствие с трудовым правом ЕС. Такое обязательство оговорено, в частности, в Соглашении об ассоциации между Украиной с одной стороны и ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой. Кроме того, подобные положения есть в Рекомендации Международной организации труда о трудовом правоотношении №198 от 31 мая 2006 года и в других международных документах.

Когда возникает “презумпция наличия трудовых отношений”

Семь признаков трудовых отношений законопроект определяет таким образом:

1. Периодически (два и больше раза) человеку выплачено вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполненные в интересах другого лица

2. Работа (услуга) выполняется по конкретной квалификации, профессии по поручению и под контролем заказчика.

3. Вознаграждение за выполненную работу (услуги) является единственным источником дохода человека или составляет 75 и больше процентов ее дохода на протяжении 6 календарных месяцев.

4. Работа выполняется на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка.

5. Человек выполняет работу, подобную той, что выполняют штатные работники работодателя.

6. Лицо, в интересах которого выполняется работа, предоставляет средства производства (инструменты, оборудование и т.д.) для выполнения работы.

7. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливаются лицом, в интересах которого выполняются работы (услуги).

Таким образом, под определение “трудовых отношений” подпадают все офисные работники и даже надомники, если они регулярно получают зарплату из одного источника. Правда, каким образом проверяющие должны устанавливать факт наличия трудовых отношений, в законопроекте не сказано. Кроме тех случаев, если работник сам “настучит” на работодателя, не заключившего с ним договор и не снабдившего его социальным пакетом.

ФЛП: это “закручивание гаек”

Первыми возмущаться подобными нововведениями стали работники IT-сферы, многие из которых оформлены ФЛП и выполняют сдельную работу. Они посчитали намерение правительства повысить налоговые поступления за счет таких, как они, намерением “убить” IT-отрасль.

Впрочем, эксперты утверждают, что на самом деле законопроект касается гораздо большего числа профессий и видов деятельности, и это ни что иное, как попытка заставить украинцев честно платить налоги.

“На самом деле у нас широко используется такая схема уклонения от уплаты налогов. Начиная от торговых предприятий, заканчивая фитнес-центрами, фирмами по предоставлению различных услуг и т.д.”, – говорит экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Как написал в Facebook почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, много ФОПов работают по существующим схемам даже с правительством.

“В правительстве или с правительством работают люди, чью работу оплачивают международные доноры. Много из таких людей устроены ФОПами. Так же ФОПами устроены многие из фактических работников НГО (неправительственных общественных организаций, – ред.) гражданского общества и экспертных институтов. Иногда в бюджетных требованиях определенные доноры – частные и институционные – настаивают на использовании “независимых консультантов”, а не сотрудников”, – перечисляет Тимофей Милованов.

Эксперты признают: система оплаты работы ФОПов позволяет минимизировать налоговые отчисления. Например, платить минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ), который, очевидно, в первую очередь беспокоит Минсоцполитики, а также совсем не платить НДС.

“Проблема заключается не только в том, что снижается отчисления единого социального взноса (ЕСВ) и занижается налог на доходы физических лиц. Значительно больше убытков от НДС. Потому что частые предприниматели не являются плательщиками НДС. И фактически весь доход, добавочная стоимость, которая бы создавалась при обычной модели, идет собственникам предприятий, работодателям”, – объясняет Борис Кушнирук.

Защитники законопроекта считают, что попытка заставить людей честно платить налоги – нормальная практика в цивилизованных странах. Противники же таких нововведений считают, что повышением налогов правительство только загонит доходы еще больше в тень.

“У меня вопрос – какое право имеют доноры, эксперты и государство проводить реформу администрирования налогов (в том числе и использования ФЛП), если они сами используют ФЛП. Проблему налогового арбитража нужно серьезно обсуждать и решать, а не бросаться общими лозунгами”, – считает Тимофей Милованов.

Кроме того, люди, выполняющие работу в интересах других людей, отмечают, что выполнить положения законопроекта достаточно хлопотно и остается много вопросов.

“Один пример. Журнал одного уважаемого немецкого фонда не может мне выплатить гонорар как ФЛП второй категории, платит просто как частному лицу. Другая проблема с периодичной выплатой гонораров от одного лица. А если я на протяжении одного года буду получать регулярные гонорары не от одного лица, а от нескольких лиц, то в чем проблема? Мне что – наниматься на постоянную работу сразу к нескольким клиентам? И таких вопросов много. Поэтому нужен нормальный спокойный диалог и взвешенные, а не поспешные решения”, – написал, например, в Facebook политолог Владимир Фесенко.

“При существующей системе бюджет теряет не столько от неуплаты фактического ЕСВ, сколько от того, что не платят НДС, который составляет практически 50% всех налоговых поступлений. Кроме того, работники при существующей системе действительно лишаются многих социальных льгот. У них нет отпускных, больничных, они делают минимальные отчисления в Пенсионный фонд, потому у них фактически нет будущего. Но это многослойная проблема, у нее нет простого решения. Солидарная пенсионная система безнадежна. Не только в Украине, но и в мире. Потому что падает рождаемость, а продолжительность жизни увеличивается, в том числе и в Украине. Поэтому задача урегулирования дефицита пенсионной системы заключается не в административных методах давления на бизнес, а в трансформации этой системы. Должны быть минимальные взносы, но и минимальные выплаты по солидарной пенсионной системе. При этом большую часть пенсионных накоплений работники должны делать добровольно, то есть брать ответственность за свое пенсионное обеспечение на себя”, – говорит Борис Кушнирук.

Эксперты сомневаются, что законопроект, предложенный Минсоцполитики, будет принят в существующем виде. Однако в пояснительной записке к документу говорится, что его рекомендовано включить в План приоритетных действий правительства на 2019 год. Хотя в правительстве признали, что необходимо широкое обсуждение “налоговой реформы” для ФЛП.

Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса – масштабная “охота” на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.

Александра Романюк