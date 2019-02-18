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Укртелеком выставил на ProZorro первый лот

Укртелеком выставил на ProZorro первый лот

Укртелеком выставил на электронной площадке ProZorro свой первый лот.

Об этом сообщается на сайте компании.

“Электронная система ProZorro запустила новое направление в своей деятельности по сотрудничеству с негосударственными компаниями. Одной из первых стала компания Укртелеком, выставив на этой площадке свой первый лот”, – говорится в сообщении.

По словам директора Департамента управления недвижимостью ПАО “Укртелеком” Евгения Нищенко, компания решила сдать в аренду помещения, которые не используются в операционной деятельности.

«Наш первый лот на ProZorro – это пилотный проект, в рамках которого отрабатываются все практические вопросы использования электронной площадки. В период экспозиции лота на ProZorro спрос потенциальных арендаторов на предлагаемые помещения ощутимо увеличился. В дальнейшем планируем наладить сотрудничество по другим имущественным комплексам и помещениям с использованием ProZorro», – отметил Нищенко.

В общем, компания готова предложить в аренду около 1,5 тыс. различных объектов недвижимости. 60% свободных площадей находятся в центральных районах городов и областных центров.

Ощадбанк подал очередной иск к ОООЕСУ” о взыскании около 1,1 млрд грн по вновь открывшимся обстоятельствам. Требования касаются взыскания на ценные бумаги – акции простые именные ПАО “Укртелеком”, принадлежащие на праве собственности ОООЕСУ” и составляющие 92,7906% уставного капитала ПАО “Укртелеком”. Решение о начале производства этого дела хозяйственный суд города Киева принял 6 февраля 2019 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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