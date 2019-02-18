Укртелеком выставил на ProZorro первый лот

Укртелеком выставил на электронной площадке ProZorro свой первый лот.

Об этом сообщается на сайте компании.

“Электронная система ProZorro запустила новое направление в своей деятельности по сотрудничеству с негосударственными компаниями. Одной из первых стала компания Укртелеком, выставив на этой площадке свой первый лот”, – говорится в сообщении.

По словам директора Департамента управления недвижимостью ПАО “Укртелеком” Евгения Нищенко, компания решила сдать в аренду помещения, которые не используются в операционной деятельности.

«Наш первый лот на ProZorro – это пилотный проект, в рамках которого отрабатываются все практические вопросы использования электронной площадки. В период экспозиции лота на ProZorro спрос потенциальных арендаторов на предлагаемые помещения ощутимо увеличился. В дальнейшем планируем наладить сотрудничество по другим имущественным комплексам и помещениям с использованием ProZorro», – отметил Нищенко.

В общем, компания готова предложить в аренду около 1,5 тыс. различных объектов недвижимости. 60% свободных площадей находятся в центральных районах городов и областных центров.

Ощадбанк подал очередной иск к ООО “ЕСУ” о взыскании около 1,1 млрд грн по вновь открывшимся обстоятельствам. Требования касаются взыскания на ценные бумаги – акции простые именные ПАО “Укртелеком”, принадлежащие на праве собственности ООО “ЕСУ” и составляющие 92,7906% уставного капитала ПАО “Укртелеком”. Решение о начале производства этого дела хозяйственный суд города Киева принял 6 февраля 2019 года.