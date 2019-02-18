Названа дата закрытия Шулявского моста

Перекрытие проезда и начало демонтажных работ на Шулявском путепроводе начнется с 15 марта.

Перед тем водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры, на которых будет указана дата, с которой запрещено въезжать на путепровод, и пути объезда.

Читайте также: КГГА уже заплатила 100 млн гривен за новый велосипедно-пешеходный мост

Демонтаж сооружения до основания, а затем его полное восстановление продлится 17 месяцев. Это будет первая очередь реконструкции. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода «Большевик».

На время реконструкции предусмотрены изменения в проезде автотранспорта:

движение по ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет проходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

по ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторона ул. О.Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);

троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку «Индустриальный мост». Со стороны ул. О.Телиги по ул. Александра Довженко – “Ивана Гонты”.

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.