Названа дата закрытия Шулявского моста

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Перекрытие проезда и начало демонтажных работ на Шулявском путепроводе начнется с 15 марта.
Перед тем водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры, на которых будет указана дата, с которой запрещено въезжать на путепровод, и пути объезда.
Читайте также: КГГА уже заплатила 100 млн гривен за новый велосипедно-пешеходный мост
Демонтаж сооружения до основания, а затем его полное восстановление продлится 17 месяцев. Это будет первая очередь реконструкции. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода «Большевик».
На время реконструкции предусмотрены изменения в проезде автотранспорта:
Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему разрушается трасса Киев-Одесса: "Укравтодор" объяснилВчера, 12:00 - 5378 19
Новак назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 2768 14
В правительстве анонсировали программу сокращения субсидийВчера, 20:00 - 3916 7
Названа дата закрытия Шулявского мостаОколо часа назад - 584 4
В ГФС посоветовали, как правильно подтвердить уплату налогов с иностранных доходовВчера, 19:40 - 647 4
"Ночной" тариф для предприятий: Гройсман предлагает изменить закон об энергетикеВчера, 16:15 - 7217 4
Почему разрушается трасса Киев-Одесса: "Укравтодор" объяснилВчера, 12:00 - 5378 19
В правительстве анонсировали программу сокращения субсидийВчера, 20:00 - 3916 7
Новак назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 2768 14
Рожкова рассказала, что выгоднее сейчас - депозит или покупка ОВГЗВчера, 13:00 - 2485 4
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)Вчера, 11:50 - 493
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)Позавчера, 15:10 - 2219
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1734 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3229 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1612