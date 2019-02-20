В Латвии начали продавать лекарства в рассрочку

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На латвийском розничном фармацевтическом рынке появилась новая услуга – «лекарства в рассрочку».
Услугой могут воспользоваться пожилые люди в возрасте от 55 до 75 лет.
«Кредит на лекарства» выдают людям в возрасте от 55 до 75 лет, у которых нет денег, чтобы купить все назначенные врачом рецептурные лекарства сразу, но могут себе позволить рассчитываться за них постепенно», – пишет издание.
Услуга доступна без каких-либо дополнительных затрат со стороны клиентов. Приобрести рецептурные лекарства в рассрочку изначально можно будет в нескольких аптеках в Риге, Даугавпилсе, Цесисе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Мадоне, Огре и Талсе, однако постепенно количество аптек, предоставляющих данную услугу, будет расти.
Покупая рецептурные лекарства в аптеке, клиент сможет выбирать – платить за них сразу или оформить оплату частями в банке, если общая сумма лекарств составит от 30 до 150 евро. Рассчитываться за лекарства нужно будет в течение 3-6 месяцев с возможностью досрочной выплаты. При этом никаких дополнительных плат взиматься не будет.
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