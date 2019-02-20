Глобальный рост продаж смартфонов почти остановился

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Рост продаж смартфонов в четвертом квартале 2018 года составил всего 0,1 процента.
За последний квартал 2017 года было продано 408,4 млн единиц смартфонов, сообщает TechCrunch.
Консалтинговая компания Gartner подчеркивает в своем отчете, что китайская компания Huawei завоевывает позиции на рынке, в то время как iPhone от Apple переживает спад продаж.
“Apple приходится иметь дело не только с покупателями, которые откладывают обновления, поскольку они ждут более инновационных смартфонов. Он также продолжает сталкиваться с привлекательными альтернативами для смартфонов по высокой цене и по средней цене от китайских производителей. Обе эти проблемы ограничивают перспективы роста продаж подразделения Apple”, – заявил Аншул Гупта, старший аналитик Gartner.
По оценкам Gartner, в четвертом квартале 2018 года Apple продала 64,5 млн iPhone, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это связано с низкими продажами в Китае. Тем не менее, производитель iPhone сохранил свое второе место с 15,8% доли рынка после лидера рынка Samsung (17,3%).
Южнокорейский производитель мобильных устройств также терял долю в годовом исчислении (снижение примерно на 5 процентов), при этом Gartner отмечает, что флагманские устройства, такие как Galaxy S9, S9 + и Note9, продавались достаточно хорошо.
Компания Huawei, занявшая третье место в рейтинге, более других увеличила квартальные продажи телефонов: с 43,8 до 60 млн. Китайская компания вплотную подобралась к Apple, которая продала за квартал 64 млн смартфонов. Эксперты прогнозируют, что в будущем Huawei сможет продать больше смартфонов, чем Apple.
В целом за 2018 год продажи смартфонов пользователям выросли на 1,2%, приблизившись к отметке в 1,6 млрд устройств. Наиболее крупные провалы в продажах были отмечены на территории Северной Америки (-6,8%), в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (-3,4%) и Китае (-3,0%). В пятерку лидеров, кроме Samsung, Apple и Huawei входят Xiaomi и OPPO.
“Спрос на смартфоны начального и среднего ценового сегмента оставался высоким на всех рынках, но спрос на смартфоны высокого класса продолжал снижаться в четвертом квартале 2018 года. Замедление постепенных инноваций на высоком уровне в сочетании с повышением цен сдерживало решения о замене смартфонов”, – резюмировал Аншул Гупта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Укрзализныце анонсируют повышение цен на билетыВчера, 09:00 - 1605 16
Проверки бизнеса по-новому: Нефедов рассказал о наказании для инспекторовПозавчера, 21:00 - 2066 14
НБУ вводит в обращение новые 500 гривен (фото)Вчера, 13:00 - 14841 8
Кабмин готовит изменения для бедных пенсионеров с большим стажемВчера, 11:00 - 2305 8
Программы лояльности супермаркетов: где карта лучше?Позавчера, 12:37 - 3123 6
НБУ вводит в обращение новые 500 гривен (фото)Вчера, 13:00 - 14841 8
Microsoft представила бесплатный Office для пользователей Windows 10Вчера, 22:30 - 2536
Названа дата закрытия Шулявского мостаВчера, 09:15 - 2421 6
Кабмин готовит изменения для бедных пенсионеров с большим стажемВчера, 11:00 - 2305 8
Укртелеком выставил на ProZorro первый лотВчера, 09:45 - 2152
SpaceX запустила в космос израильский луноходВчера, 12:10 - 184
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)Позавчера, 11:50 - 719
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 2681 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1876 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3409 4