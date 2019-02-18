Shell будет заниматься сооружением в Норвегии ветрогенераторов в виде воздушных змеев (фото)

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Нефтегазовый гигант Shell и американская компания Makani (входит в холдинг Alphabet) начали большой совместный проект по сооружению береговой электростанции ветряного типа в Норвегии. Ее планируют построить на основе ветрогенератора в виде воздушного змея.
Makani считает, что эта технология имеет потенциал для ускорения доступа к новым морским районам. Новый ветрогенератор на 90% легче, чем турбины аналогичной мощности, благодаря использованию легкой электроники и разумного программного обеспечения.
«В отличие от большинства плавучих морских ветровых электростанций, развернутых на глубине более 50 метров, воздушные змеи Makani не должны поддерживаться крупными платформами. Вместо этого мы планируем прикрепить ветрогенератор на небольшой пришвартованный буй», – объясняют специалисты.
В течение последних пяти лет из концепции воздушного змея компания доросла до создания коммерческого прототипа. Результатом работы является модель M600 мощностью 600 кВт с размахом крыльев 26 метров (85,3 фута).
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