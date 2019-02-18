За нарушение закона о рекламе за год взыскали 2,8 млн грн штрафов

Госпродпотребслужба в 2018 году установила более 2000 нарушений законодательства о рекламе, просмотрев более 20,2 тысячи рекламных носителей. На нарушителей наложены 2,8 млн грн штрафов.

Об этом по итогам прошлого года рассказал директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницький.

“В 2018 году специалисты Госпродпотребслужбы исследовали более 20,2 тысячи рекламных носителей и установили 2,2 тысячи нарушений законодательства о рекламе. В частности, по результатам рассмотрения дел в отношении нарушителей наложено штрафных санкций на сумму 2,8 миллиона гривен, и принято 47 решений о признании рекламы недобросовестной, скрытой и 244 решения о приостановлении распространения рекламы”, – сообщил он.

По его словам, нарушители законодательства о рекламе в добровольном порядке оплатили штрафные санкции на сумму 1,55 миллиона гривен, в то же время, в судебном порядке было взыскано 437,14 тысячи гривен.

По данным Госпродпотребслужбы, в течение прошлого года было рассмотрено 1853 обращения потребителей рекламы и представлений государственных органов и органов местного самоуправления.