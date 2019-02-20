За 5 лет доходы местных бюджетов выросли более чем в три раза - МЭРТ

Доходы местных бюджетов за 5 лет выросли с 70 млрд грн в 2014 году до 234 млрд грн в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития на своей странице в Twitter.

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“За 5 лет доходы местных бюджетов выросли более чем втрое – с 70 млрд грн в 2014 до 234 млрд грн в 2018. Теперь украинские регионы должны научиться использовать полученные ресурсы”, – говорится в сообщении.

В Минрегионе заявляли, что в начале 2018 года мы ставили амбициозную планку в 230 млрд грн, а закончили с еще более высоким показателем.

В 2014 году, когда начиналась реформа децентрализации, регионы вышли с показателем 68 млрд грн, в 2015 году – 98 млрд грн, в 2016 году – 147 млрд грн, в 2017 году – 193 млрд грн, и вот в 2018 году уже получили 234 млрд грн.

Так, в первые годы росли объемы средств на депозитных счетах местных бюджетов и остатки на казначейских счетах на конец года, но в последнее время видим улучшение ситуации: объемы остатков – на уровне 2016 года, хотя доходы значительно выросли. Это означает, что муниципалитеты уже начали планировать и проектировать.