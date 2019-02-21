Жителей столицы становится все больше: откуда едут

За 2018 год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. А через 5-6 лет в столице будуть обитать около 5 миллионов человек.

Кого больше – женщины немного превосходят по количеству мужчин – более 50% процентов.

Средний возраст жителя столицы – 39 лет.

Откуда едут – основные регионы, откуда мигрируют в Киев украинцы – Черкасская, Черниговская, Винницкая области.

Мои fiнансы:

Сколько стоит снять жилье в столице:

Однокомнатные квартиры – от 6 тыс. грн (цена зависит от района, ремонта, близости к метро и других факторов).

Двухкомнатные квартиры – от 9 тыс. грн.

Самые дешевые районы в Киеве – Деснянський, Дарницький, Святошино.