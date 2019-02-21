Жителей столицы становится все больше: откуда едут

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За 2018 год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. А через 5-6 лет в столице будуть обитать около 5 миллионов человек.
Кого больше – женщины немного превосходят по количеству мужчин – более 50% процентов.
Средний возраст жителя столицы – 39 лет.
Откуда едут – основные регионы, откуда мигрируют в Киев украинцы – Черкасская, Черниговская, Винницкая области.
Сколько стоит снять жилье в столице:
Самые дешевые районы в Киеве – Деснянський, Дарницький, Святошино.
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