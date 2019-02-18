Программы лояльности супермаркетов: где карта лучше?



В Украине работают более сотни сетей супермаркетов. У многих есть программы лояльности, которыми они поощряют постоянных клиентов. Например, позволяют накапливать баллы, переводить их в бонусы и рассчитываться ими за покупки в магазинах сети и партнеров. Некоторые супермаркеты даже увеличивают размеры вознаграждения специально ко дню рождения владельца карты. Конечно, у каждой программы лояльности свои правила и условия.

Журналист Finance.ua решила сравнить карты лояльности пяти популярных супермаркетов:

1. «Власний рахунок» в «Сильпо»

2. Программу лояльности в «Новусе»

3. Fishka в «Фуршете»

4. «Подяка щодня» от «Эко-маркета»

5. VARUS PЁRFЕCT от «Варуса»

Получилась целая Битва программ лояльности супермаркетов. ⚔️

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