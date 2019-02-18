Программы лояльности супермаркетов: где карта лучше?

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В Украине работают более сотни сетей супермаркетов. У многих есть программы лояльности, которыми они поощряют постоянных клиентов. Например, позволяют накапливать баллы, переводить их в бонусы и рассчитываться ими за покупки в магазинах сети и партнеров. Некоторые супермаркеты даже увеличивают размеры вознаграждения специально ко дню рождения владельца карты. Конечно, у каждой программы лояльности свои правила и условия.
Журналист Finance.ua решила сравнить карты лояльности пяти популярных супермаркетов:
1. «Власний рахунок» в «Сильпо»
2. Программу лояльности в «Новусе»
3. Fishka в «Фуршете»
4. «Подяка щодня» от «Эко-маркета»
5. VARUS PЁRFЕCT от «Варуса»
Получилась целая Битва программ лояльности супермаркетов. ⚔️
Кстати, портал Finance.ua давно наблюдает не только за картами, которые предлагают супермаркеты. Мы давно собираем и анализируем всю важную информацию и по таким банковским продуктам, как кредитные карты. С помощью специального сервиса бесплатно проводим расчеты и сравниваем условия по картам большинства банков Украины.
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