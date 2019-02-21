Кому больше всех повысят пенсию в марте - эксперт

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С марта пенсии ощутимо вырастут у тех, кто имеет значительную долю страхового стажа, который заработали после 2000-х. То есть выиграют пенсионеры в возрастном диапазоне 60-65 лет. Другие получат минимальную пенсию. Имеют небольшую индексацию в пределах 100 грн.
Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.
“Пересчитывать пенсии пообещали ежегодно независимо от власти. Но проблема в том, что автоматическую индексацию пенсий проводят под выборы. Никто не дает гарантий, что по итогам 2019-го эту норму не заморозят каким-то специальным законодательным актом”, – говорит эксперт.
По его словам, были заявления, что пенсии увеличат на 17-20%. Это значительно превышает уровень инфляции.
“Выплаты могут ощутимо вырасти для определенной группы пенсионеров. Для остальных пенсии поднимут на несколько гривен. В меморандуме с МВФ говорится, что Украина в 2019-м обязуется заморозить зарплаты чиновников. Ограничить рост заработных плат бюджетников и индексации пенсий на уровне 8-9%. Это превращает пенсионную реформу в фарс”, – говорит Алексей Кущ.
По его словам, солидарная пенсионная система в условиях демографического и миграционного кризиса работать не может. Надо начать выплачивать пенсии за счет прямых доходов бюджета.
“Необходимо реформировать единый социальный взнос. Разделить его на 2 составляющих. Это фиксированный налог с фонда заработной платы, чтобы люди получали минимальные социальные выплаты. Все остальное – накопительные взносы. Тогда украинцы смогут самостоятельно откладывать деньги на пенсию”, – резюмирует эксперт.
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