Не iPhone: назван лучший смартфон по качеству видео

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания DxOMark, которая занимается тестированием камер и объективов, включая камеры современных смартфонов, опубликовала результаты тестирования нового флагманского камерофона Xiaomi Mi 9.
В общем итоге устройство набрало 107 баллов, уступив в общем рейтинге только Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro, которые получили по 109 баллов, разделив между собой первое и второе место в рейтинге DxOMark.
Если посмотреть на результаты тестов отдельно по качеству фото и видео, то получается следующее: Xiaomi Mi 9 получил 112 баллов за качество фото и 99 за качество видео.
При этом у флагманов Huawei по 114 за качество фото и 97/98 за качество видео.
Получается, что видеокамера у Xiaomi Mi 9 оказалась лучше, чем у Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro.
Специалисты DxOMark подтвердили, что это лучший смартфон Xiaomi из всех, которые попадали к ним на тестирование.
Камера позволяет получать великолепные снимки практически в любых ситуациях. Отдельной похвалы удостоилась вспышка, которая выполняет свою задачу просто отлично. Портретный режим на Xiaomi Mi 9 работает великолепно, также отлично показал себя двукратный зум без потери качества.
Отдельно было отмечено, что в плане качества видеозаписи Xiaomi Mi 9 стал лучшим смартфоном из всех протестированных. Смартфон записывает видео разрешением 4К с минимальным уровнем шумов и великолепной стабилизацией, которая отлично работает даже в процессе ходьбы. Также камера хорошо справляется с записью видео в темное время суток.
Если вы хотите приобрести новый телефон, но не хватает средств, то сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые тарифы: сколько платят в разных городах (инфографика)14 ч. назад - 2232 22
Госстат назвал самое дешевое и дорогое мясо16 ч. назад - 1194 11
Биткоин готовится к скачку - прогнозВчера, 19:00 - 7218 6
В Финляндии открыли фаст-фуд для застенчивых18 ч. назад - 733 5
Ежегодная пересдача на водительские «права» - мнение юриста11 ч. назад - 4535 4
Ежегодная пересдача на водительские «права» - мнение юриста11 ч. назад - 4535 4
Электромобили Audi, которые появятся в 2019-2021 годах20 ч. назад - 3333 3
Новые тарифы: сколько платят в разных городах (инфографика)14 ч. назад - 2232 22
За что увольняют украинцев8 ч. назад - 1777 2
Ученые разобрались с назначением гормона любви19 ч. назад - 1411
SpaceX запустила в космос израильский луноходПозавчера, 12:10 - 372 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 926
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3304 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2039 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3611 4