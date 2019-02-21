В прошлом году Украина использовала займов Всемирного банка вдвое больше, чем в 2017 году

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За прошлый год Украина использовала и освоила вдвое больше средств Всемирного банка, чем в 2017 году.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
“Только совместными усилиями мы сможем улучшить реализацией совместных проектов. Для этого Минфином создана рабочая группа под председательством министра финансов Оксаны Маркаровой по решению проблемных вопросов сотрудничества с международными финансовыми организациями и утверждена Концепция сотрудничества с ними. Благодаря совместной работе нам удалось существенно улучшить уровень выборки. По состоянию на 1 февраля 2019 использование средств займов Всемирного банка составляет 742,31 млн долл. США, или 30,89%. В 2018 году выбрано 270,78 млн долл. США, что вдвое больше, чем в 2017 году”, – подчеркнул Юрий Гелетий.
В ведомстве добавили, что просмотр портфеля происходит раз в полгода для оценки статуса выполнения проектов, после чего согласуются дальнейшие шаги их реализации. В просмотре участвуют представители Всемирного банка, специалисты линейных министерств – исполнителей, а также специалисты Министерства финансов как ответственного за координацию подготовки совместных с международными финансовыми организациями проектов.
“Портфель Всемирного банка в Украине состоит из 8 проектов на общую сумму займов 2,403 млрд долл. США”, – добавили в министерстве.
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