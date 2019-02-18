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НБУ отсудил у компании депутата Жеваго недвижимость в Киеве

НБУ отсудил у компании депутата Жеваго недвижимость в Киеве

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины к компании “Инициатор-Риэлти” и взыскал с нее нежилое имущество в Киеве в счет частичного погашения задолженности банка “Финансы и кредит” народного депутата Константина Жеваго по рефинансированию.

“Установить способ реализации предмета ипотеки путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной законом Украины “Об исполнительном производстве”,- говорится в судебном решении.

Согласно документу, начальная цена здания составляет 58,6 млн грн. Офис площадью 2551,6 кв. м. расположен в Киеве по улице Кудрявская, 3/5.

В госреестре указано, что среди учредителей “Инициатор-Риэлти” – ПАО “Киевсоюзшляхпроект” и ЧАО F&C Realty, которые также связывали с Константином Жеваго.

По информации НБУ, долг “Финансы и кредит” по рефинансированию на середину марта 2018 года составил 6,3 млрд грн.

Справка Finance.ua

  • Временная администрация была введена в банк “Финансы и Кредит”.
  • По данным НБУ, из 29 млрд гривень кредитного портфеля банка “Финансы и кредит” 22 млрд гривень – это займы, связанные с Жеваго.
По материалам Finbalance
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