Новые тарифы: сколько платят в разных городах (инфографика)

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Февраль больно ударил по кошельку многих украинцев – им пришли первые “потяжелевшие” счета за январь с новыми тарифами за комуслуги. В деньгах больше всего подорожали тепло и горячая вода, которые и так стоили немало: в среднем за квартиру площадью порядка 50 кв. м нужно будет заплатить 1200-1300 грн. Журналисты оценили, насколько больше придется заплатить за эти услуги в городах-миллионниках.
Как видно из инфографики, для среднестатистической семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв. м, ежемесячная плата только за отопление и горячую воду возросла на 330-360 грн, в Киеве – на 432 грн.
А вот одесситы до конца отопительного сезона будут платить по старым тарифам, т.к. городская власть так и не смогла утвердить новые расценки, хотя ожидалось, что их увеличат на 53%. Отметим, что во всех городах указаны максимальные тарифы, хотя они могут быть меньше, если в городе несколько поставщиков тепла и горячей воды.
Если учесть, что на 10-12% поднялись и другие тарифы: на холодную воду, содержание придомовой территории, вывоз мусора, это добавило к платежкам средней семьи еще 120-150 грн.
То есть доля расходов на “коммуналку” в доходах семей, которые не получают субсидию (для субсидиантов ничего не изменилось), существенно возросло. Так, в Киеве, где средняя зарплата за декабрь 2018 года составила 16 546 грн, а средняя платежка за все комуслуги в декабре для жителей рассматриваемой нами квартиры (50 кв. м, 3 человека) была 2022 грн, на “коммуналку” ушло 12% зарплаты.
Январские счета обойдутся этим киевлянам оценочно в 2800 грн при зарплате за январь в 14 000 грн (не будет новогодних премий). То есть доля расходов на ЖКУ вырастет до 20% средней зарплаты, или в 1,7 раза.
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