Во Франции строится грандиозный круизный лайнер

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Корабль на 6700 пассажиров заказала американская фирма «Роял Карибеан», пуск на воду намечен на 2023 год.
По информации швейцарской газеты Blick, габариты лайнера составят 362 х 66 м, валовой тоннаж (ВТ) – 232 тыс. тонн.
Моря и океаны уже бороздят три крупнейших круизных лайнера компании «Роял Карибеан»: «Симфония морей» (ВТ 228’000), «Гармония морей» (ВТ 227’000) и «Очарование морей» (ВТ 225’000).
«Меравилья» (ВТ 172’000) – четвертое по величине судно в этой категории, принадлежащее швейцарской компании MSC.
В 2023 году «Роял Карибеан» получит новую королеву морей. Гигант строится в Сен-Назере (Франция), где были созданы Симфония и Гармония морей.
Он сможет перевозить 6700 пассажиров в 2857 каютах. Примерная стоимость заказа – от 1,5 до 2 миллиардов швейцарских франков. Конкретной суммы в компании пока не озвучивают и держат в тайне название корабля, его внешний вид и перечень развлечений для любителей морских путешествий.
Можно лишь предположить, что будет несколько бассейнов, спортивные площадки, водные горки, стены для скалолазания, симулятор серфинга, вертолетная площадка и пр.
На сегодня уже известно, что недельный тур по Карибскому морю из Майами на одного человека в двухместном номере без вида на море обойдется 800 франков.
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