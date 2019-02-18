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Во Франции строится грандиозный круизный лайнер

Во Франции строится грандиозный круизный лайнер

Корабль на 6700 пассажиров заказала американская фирма «Роял Карибеан», пуск на воду намечен на 2023 год.

По информации швейцарской газеты Blick, габариты лайнера составят 362 х 66 м, валовой тоннаж (ВТ) – 232 тыс. тонн.

Моря и океаны уже бороздят три крупнейших круизных лайнера компании «Роял Карибеан»: «Симфония морей» (ВТ 228’000), «Гармония морей» (ВТ 227’000) и «Очарование морей» (ВТ 225’000).

«Меравилья» (ВТ 172’000) – четвертое по величине судно в этой категории, принадлежащее швейцарской компании MSC.

В 2023 году «Роял Карибеан» получит новую королеву морей. Гигант строится в Сен-Назере (Франция), где были созданы Симфония и Гармония морей.

Он сможет перевозить 6700 пассажиров в 2857 каютах. Примерная стоимость заказа – от 1,5 до 2 миллиардов швейцарских франков. Конкретной суммы в компании пока не озвучивают и держат в тайне название корабля, его внешний вид и перечень развлечений для любителей морских путешествий.

Можно лишь предположить, что будет несколько бассейнов, спортивные площадки, водные горки, стены для скалолазания, симулятор серфинга, вертолетная площадка и пр.

На сегодня уже известно, что недельный тур по Карибскому морю из Майами на одного человека в двухместном номере без вида на море обойдется 800 франков.

По материалам Finance.UA
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