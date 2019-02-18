Украинские ВУЗы поднимут цены на обучение

В Украине существенно подорожает стоимость обучения на контракте и в магистратуре. С 2020 года Министерство образования и науки планирует ввести индикативную шкалу себестоимости обучения. Согласно проекту постановления «О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости», цену на контракт привяжут к затратам на бюджетников.

По словам чиновников, траты по государственному заказу на специалистов намного выше, чем платят студенты-контрактники. Чтобы сократить разрыв, стоимость обучения будут поднимать в несколько этапов:

С 2020-го индикативная стоимость контракта не может быть меньше, чем 60% среднего размера расходов по подготовке одного бюджетника в предыдущем календарном году (без учета стипендий).

С 2021-го — планку поднимут до 70%;

С 2022-го — до 80%.

Как будет дорожать

Вместе с тем, стоимость вечерней формы обучения предлагают снизить на 25%, а для дистанционной и заочной — на 50%. А вот обучение на магистратуре вырастет в цене в след за контрактами — на 30%.

Минимальную стоимость обучения установят для таких специальностей:

Право;

Культура и искусство;

Гуманитарные науки;

Социальные и поведенческие науки;

Журналистика;

Управление и администрирование;

Архитектура и строительство;

Ветеринарная медицина;

Здравоохранение;

Сфера обслуживания;

Публичное управление и администрирование;

Международные отношения.

Это те специальности, где доля контрактников достаточно высокая. Поэтому выходит, что когда государство выделяет университетам деньги на бюджетников, то те, по сути, идут и на содержание контрактников. По прогнозам образовательных экспертов, контактная форма обучения подорожает от 60 до 100%. Больше всего от этого пострадают региональные вузы, где ниже платежеспособность студентов и их родителей.

«За счет тех специальностей, которые вошли в перечень, высшие учебные заведения реально выживают, кое-как наполняя спецфонд. Подорожание контрактов может привести к финансовому краху региональных ВУЗов, прежде всего педагогических, технических. В этих условиях им надо либо отказаться от госзаказа, либо поднять цену контракта. В первом и втором случае следствием станет уменьшение спецфонда, и, соответственно —неоплата коммунальных услуг. Сейчас из общего фонда финансируется только зарплата и до 30% коммуналки. Остальное (львиная доля коммуналки, текущий ремонт, приобретение оборудования и расходных) — за счет спецфонда. Поэтому ректоры пытаются его хоть как-то наполнять», — прокомментировал ситуацию экс-первый замминистра образования Владимир Ковтунец.

Почем студенты

Точные статистические данные по стоимости одного студента-бюджетника в Украине отсутствуют. Эти расходы можно оценить разве что по соответствующей бюджетной программе (единственный официальный документ, на который можно сослаться).

Согласно ней, в 2018 году бюджет выделял в среднем на одного учащегося 38 тыс. грн. в год. На 2019-й эта сумма по общему фонду бюджета-госзаказа выросла примерно до 44 тыс. грн. Стоимость контракта составляет от 10-12 тыс. в региональных ВУЗах, и до 50-60 тыс. грн. в отдельных столичных. Частные удовлетворяются преимущественно суммами 14-20 тыс. грн.

«Средняя стоимость контракта в украинских вузах около 15 тыс. грн. Разрыв с бюджетниками очень большой. Но есть очень большой разрыв между региональными и, например, столичными вузами. Если взять, к примеру, физиков, инженеров и математиков в регионе, и юристов или международников в Киеве, то стоимость может разниться в разы. Сейчас индикатива нет. Если изменения примут, введут минимальную цену для контрактов по обозначенным направлениям. Но она может быть и больше. Вузы на свое усмотрение выставляют ценники и сейчас, но им дадут нижнюю границу стоимости. Верхней границы не будет», — рассказал эксперт группы «Образование» Реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин.

Меньше купят

Предлагаемые изменения, по мнению экспертов, могут привести к тому, что контрактников в украинских университетах станет намного меньше. Не все смогут потянуть новые ценники. Поэтому не исключено, что многие абитуриенты переведут свое внимание на более дешевую заочную форму обучения, бюджетные затраты на которых на порядок меньше.

А вот на магистров затраты намного выше, чем на тех же бакалавров. Требования к кадровому обеспечению выше, нужно больше профессоров, более серьезная материальная база и пр.. В среднем разрыв в стоимости между бакалавратом и магистратурой примерно 30%. Следовательно, полное высшее образование тоже будет не всем по карману.

«Система высшего образования нуждается в серьезном реформировании. Государство удерживает вузы, а не оплачивает образовательные услуги. Никак не поощряется высокое качество образовательной деятельности. Проект вместо системного подхода к реформе экономических отношений предлагает мелкие частичные мероприятия. Подобные действия обычно только ухудшают положение», — резюмировал Владимир Ковтунец.

Денис Вергун