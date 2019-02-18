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В немецкую железную дорогу инвестируют 11 млрд евро, чтобы поезда прибывали вовремя

В немецкую железную дорогу инвестируют 11 млрд евро, чтобы поезда прибывали вовремя

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn запустила летний проект по модернизации железнодорожной сети Германии, чтобы решить проблему постоянных опозданий поездов.

Как сообщает Deutsche Welle, компания объявила о своем плане модернизации около 1500 километров железнодорожного пути, а также 650 железнодорожных станций и 300 мостов. В проект инвестируют 10,7 млрд евро.

Несмотря на “пунктуальную репутацию” Германии, немецкая железная дорога в последние годы страдает от задержек, причем пунктуальность снизилась до 70%.

В прошлом году Deutsche Bahn признали, что каждый четвертый поезд прибывал с опозданием, а также – более трети высокоскоростных поездов ICE.

Хотя проект направлен на решение проблемы опозданий, во время его реализации возможны задержки поездов, когда строительство начнется, подчеркивает издание.

По сообщениям местных СМИ, из-за отсутствия инвестиций компания перенесла свою цель достичь пунктуальности поездов в 82% на семь лет – до 2025 года.

По материалам Економічна Правда
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