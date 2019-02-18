В немецкую железную дорогу инвестируют 11 млрд евро, чтобы поезда прибывали вовремя

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Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn запустила летний проект по модернизации железнодорожной сети Германии, чтобы решить проблему постоянных опозданий поездов.
Как сообщает Deutsche Welle, компания объявила о своем плане модернизации около 1500 километров железнодорожного пути, а также 650 железнодорожных станций и 300 мостов. В проект инвестируют 10,7 млрд евро.
Несмотря на “пунктуальную репутацию” Германии, немецкая железная дорога в последние годы страдает от задержек, причем пунктуальность снизилась до 70%.
В прошлом году Deutsche Bahn признали, что каждый четвертый поезд прибывал с опозданием, а также – более трети высокоскоростных поездов ICE.
Хотя проект направлен на решение проблемы опозданий, во время его реализации возможны задержки поездов, когда строительство начнется, подчеркивает издание.
По сообщениям местных СМИ, из-за отсутствия инвестиций компания перенесла свою цель достичь пунктуальности поездов в 82% на семь лет – до 2025 года.
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