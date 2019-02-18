Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Центробанк Китая снизит ставки, чтобы "разогреть" экономику — Bloomberg

Центробанк Китая снизит ставки, чтобы "разогреть" экономику — Bloomberg

Замедление экономики и умеренная инфляция в Китае способствуют предположениям о том, что центробанк пойдет на снижение стоимости заимствований.

Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики не могут прийти к единому мнению насчет того, какая именно ставка будет понижена.

Сообщается, что у Народного банка Китая “целый арсенал монетарных инструментов”.

Самым агрессивным шагом стало бы понижение ключевой процентной ставки впервые с 2015 года, которое уменьшит стоимость заимствований для всей экономики, но создаст риски ослабления юаня и появления пузырей в активах.

Более популярный прогноз предполагает снижение стоимости кратко- и среднесрочного фондирования банков, которое автоматически транслируется дальше в экономику.

Другие утверждают, что ЦБ снизит ориентир по менее известной ставке по кредитам, которую устанавливают сами банки.

Какой бы инструмент ни выбрал регулятор, Китаю представляется редкая возможность при необходимости смягчить денежно-кредитную политику, поскольку более осторожная позиция Федеральной резервной системы снимает понижательное давление с валют развивающихся стран, включая юань.

“Понижение процентной ставки весьма вероятно”, – говорит старший экономист DBS Bank Hong Kong Нейтан Чоу.

По его словам, Народный банк Китая может понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов к концу второго квартала.

“Такой шаг даст банкам стимул увеличить кредитование, поскольку сделает фондирование более дешевым”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина