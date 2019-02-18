Центробанк Китая снизит ставки, чтобы "разогреть" экономику — Bloomberg

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Замедление экономики и умеренная инфляция в Китае способствуют предположениям о том, что центробанк пойдет на снижение стоимости заимствований.
Об этом пишет Bloomberg.
Аналитики не могут прийти к единому мнению насчет того, какая именно ставка будет понижена.
Сообщается, что у Народного банка Китая “целый арсенал монетарных инструментов”.
Самым агрессивным шагом стало бы понижение ключевой процентной ставки впервые с 2015 года, которое уменьшит стоимость заимствований для всей экономики, но создаст риски ослабления юаня и появления пузырей в активах.
Более популярный прогноз предполагает снижение стоимости кратко- и среднесрочного фондирования банков, которое автоматически транслируется дальше в экономику.
Другие утверждают, что ЦБ снизит ориентир по менее известной ставке по кредитам, которую устанавливают сами банки.
Какой бы инструмент ни выбрал регулятор, Китаю представляется редкая возможность при необходимости смягчить денежно-кредитную политику, поскольку более осторожная позиция Федеральной резервной системы снимает понижательное давление с валют развивающихся стран, включая юань.
“Понижение процентной ставки весьма вероятно”, – говорит старший экономист DBS Bank Hong Kong Нейтан Чоу.
По его словам, Народный банк Китая может понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов к концу второго квартала.
“Такой шаг даст банкам стимул увеличить кредитование, поскольку сделает фондирование более дешевым”, – добавил он.
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