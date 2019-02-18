"Строительная амнистия": легализовать самострой стало дешевле

Минрегионстрой упростил процедуру так называемой “строительной амнистии”. 18 января 2019 года вступил в силу приказ Минрегиона, который утвердил изменения к порядку проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию самостроев.

Эта новация должна упростить процедуру легализации самостроев – такое мнение высказал эксперт.

Справок стало меньше

В апреле прошлого года президент подписал закон, который позволяет легализацию самостроев. Благодаря этому закону владельцам частных домов, которые строились без оформления всех необходимых разрешений, предоставляется возможность оформить документы на право собственности.

А уже с 18 января 2019 года вступил в силу приказ Мирегионстроя, который утвердил Изменения к порядку проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию индивидуальных жилых, дачных домов, построенных на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительных документов. Эти изменения направлены на упрощение и ускорение процедуры “строительной амнистии”. Также на законодательном уровне предусмотрели возможность подачи заявления о принятия в эксплуатацию самостроев и всех необходимых документов через электронную систему.

Обращаем внимание, что в 2019 году изменена форма декларации на ввод объекта в эксплуатацию и подготовлен новый образец отметки о проведении технического обследования, которая ставится в техническом паспорте. Также из перечня документов, необходимых для легализации самостроев, убрали справку о соответствии месторасположения объекта требованиям государственных строительных норм, рассказывает 24 каналу помощник юрисконсульта документ-сервиса Unidoc Максим Ковальчук.

Легализовать самострой будет проще и дешевле

Выдавалась справка в Департаменте градостроительства и архитектуры. Получить ее было не легко: приходилось дополнительно заказывать топографическую выкопировку стоимостью примерно 4 тысячи гривен.

Что такое топографическая выкопировка? Это комплексное изучение участка с фиксацией полученных результатов в топоплане.

Топографическая выкопировка, вместе с копиями правоустанавливающих документов на земельный участок и документами, удостоверяющими личность заявителя, подавались для получения такой справки. Чтобы ее получить, приходилось ехать в департамент и выстаивать огромные очереди. Также департамент не всегда давал положительный ответ. Получить разъяснения по телефону теоретически можно, практически – нет.

Кого касается амнистия

“Строительная амнистия” распространяется на такие самострои:

индивидуальные жилые, дачные и садовые дома общей площадью до 300 квадратных метров;

хозяйственные приусадебные здания и сооружения общей площадью не более 300 квадратных метров, построенные в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года;

здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

Для того чтобы в этих самостроев можно было применить амнистию, они должны соответствовать целевому назначению земельного участка и пройти техническое обследование.

Многоэтажки под действие амнистии не подпадают. Так же как и самовольно построенные гаражи на придомовых территориях многоэтажных домов.

По мнению Максима Ковальчука, строительная амнистия будет полезна тем, у кого отсутствует градостроительная документация населенного пункта или детальный план территории.

Документы, которые нужны для амнистии самостроя

заявление о принятии объекта в эксплуатацию (если собственник объекта не один, тогда необходимо, чтобы все они подписали это заявление);

паспортные данные владельца “самостроя”;

технический паспорт с отметкой о проведенном техническом обследовании (заверенная копия);

отчет о проведении технического обследования (кроме случаев, предусмотренных пунктом 5 раздела II Порядка проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, по классу последствий (ответственности) относящиеся к объектам с незначительными последствиями (СС1), построенные на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ);

заверенные в установленном порядке копии документов, которые удостоверяют право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, где расположен самострой.

* экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации;

На основании зарегистрированной декларации и вышеперечисленных документов дому присваивается почтовый адрес в местных органах власти. Конечным этапом документального оформления самостроя является регистрация права собственности у государственного регистратора или нотариуса, в результате чего владелец земельного участка получает на руки Выдержку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (основной правоустанавливающий документ).

Эксперт обращает внимание, что “строительная амнистия” считается бессрочной. Штрафы для самостроев, которые легализуются по процедуре строительной “амнистии”, не предусматриваются.

Принцип работы

Недвижимость будут амнистировать по упрощенной процедуре. Собранные документы и заявления необходимо подать в орган госархстройконтроля, где их будут рассматривать в течение 10-ти рабочих дней и принимать решение о принятии объекта в эксплуатацию. Для многих украинцев это будет легче сделать, ведь по Украине работает 100 новообразованных органов архстройконтроля, которые были учреждены органами местного самоуправления и получили полномочия от Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Легализовать самострой стало дешевле

Основная сложность на данном этапе заключается в грамотном и корректном заполнении формы декларации о вводе в эксплуатацию, которая содержит достаточно много пунктов. “Пояснений по заполнению этих пунктов нам не дано”, – говорит эксперт документ-сервиса Unidoc.

Сейчас, чтобы самостоятельно легализовать самострой, нужно заплатить не много – примерно 2-3 тысячи гривен. Основные расходы – изготовление технического паспорта с отметкой о техническом обследованим. Также в отдельных случаях необходимо изготовление отчета о проведении технического обследования, а именно – когда общая площадь хозяйственных зданий и сооружений превышает 100 квадратных метров. Такой отчет тоже может стоить примерно 2-3 тысячи гривен.

Ранее процедура легализации самостроев, благодаря необходимости получать справку о соответствии месторасположения объекта государственным строительным нормам, стоила бы в разы дороже.

По мнению Максима Ковальчука, строительную амнистию создали не для того, чтобы просто облегчить жизнь украинцам. Прежде всего это делалось для увеличения количества налогоплательщиков на недвижимость. Если у нас стоит “самострой”, конечно, никто и никакие налоги не платит. В свою очередь, неузаконенным самостроем юридически невозможно распоряжаться: продавать, дарить, передавать в наследство и прочее.

А вот как в реальной жизни будет работать “строительная амнистия” – пока еще рано говорить. Ведь новация только начала работать.

Ирина Полищук