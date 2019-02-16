Названы топ-5 получателей бюджетного возмещения НДС (инфографика)

Крупнейшим получателем НДС в 2018 году стал «ММК им. Ильича» – 8 млрд грн или 6,7% от всего возмещенного НДС.

Об этом говорится в отчете Госказначейства за 2018 год.

В топ-5 также вошли «Кернел-Трейд» – 6,7 млрд грн (5,6%), «Азовсталь» – 6,1 млрд грн (5,1%), «АрселорМиттал Кривой Рог» – 5,9 млрд грн (4,9%) и «Запорожсталь» – 5,7 млрд грн (4,8%).

Суммарно в 2018 году было возмещено из бюджета НДС на сумму 131,7 млрд грн.

В 2017 году пятерка лидеров выглядела по-другому: «Кернел-Трейд» – 9,3 млрд грн (7,8%), «АрселорМиттал Кривой Рог» – 6,1 млрд грн (5,1%), «Азовсталь» – 6,1 млрд грн (5,1%), «ММК им. Ильича» – 6,1 млрд грн (5,1%), «Нибулон» – 3,8 млрд грн (3,2%).

В целом за 2017 год в Украине было возмещено 120,1 млрд грн.

То есть в 2018 году в ТОП-5 вошла компания «Запорожсталь», но покинула ее компания «Нибулон». Остальные компании изменили лишь свои позиции, например, лидером стал металлургический завод «ММК им. Ильича», который потеснил с первой позиции компанию «Кернел-Трейд».