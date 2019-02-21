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Госстат назвал самое дешевое и дорогое мясо

Госстат назвал самое дешевое и дорогое мясо

Самым доступным мясом в Украине остается курятина.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В январе 2019 года стоимость 1 кг тушки курицы в среднем составляла 58,66 грн. Дороже всего курятину продавали в Донецкой и Черновицкой областях – 62,6 грн и 62 грн за килограмм продукта. Дешевле всего – в Днепропетровской области – 54,3 грн за кг.

Значительно дороже обходилась украинцам свинина – 116,3 грн за кг продукта. Самые высокие цены на свинину зафиксированы в Закарпатской области – 125,3 грн за кг, самые низкие – в Тернопольской области – 103,2 грн за кг.

Говядина завершила январь в статусе самого дорогого мяса. Стоимость 1 кг продукта в среднем составляла 129 грн. Дороже всего продавали говядину в Киеве – 145,1 грн за кг продукта, дешевле всего – в Черниговские области – 116 грн за кг.

По материалам УНН
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