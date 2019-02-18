Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 21 0

Sony прекращает выпуск портативных консолей

Sony прекращает выпуск портативных консолей

Компания Sony на своем японском сайте опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что в ближайшее время будут прекращены поставки портативных консолей PlayStation Vita в торговые сети.

Также известная японская компания подтвердила предыдущую информацию о скором прекращении производства портативной приставки PlayStation Vita в Японии.

Точные сроки не сообщаются, однако можно вспомнить, что аналогичное заявление относительно PlayStation 3 компания делала за пару месяцев после фактического прекращения производства консоли. В данный момент в продаже еще можно найти всего две модели PlayStation Vita в черном и синем вариантах исполнения корпуса, которые проходят под модельными номерами PCH-2000 ZA11 и PCH-2000 ZA23 соответственно.

Однако компания рекомендует тем, кто планирует приобрести консоль в коллекцию, поторопиться. Портативная консоль PlayStation Vita поступила в продажу в Японии в декабре 2011, а в феврале 2012 года появилась в США и Европе. Наибольшей популярностью устройство пользовалось у себя на родине.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина