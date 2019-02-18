Индексация пенсий за счет "еврономеров" будет рассматриваться в марте

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Решение об использовании средств от растаможивания автомобилей на еврорегистрации для индексации пенсий будет принято в марте-апреле текущего года.
Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов во время брифинга.
Вопрос о направлении средств от растаможивания автомобилей на еврореестрации на индексацию пенсий прорабатывают Министерство финансов, правительство и Администрация Президента.
“Мы ждем окончания этого льготного периода для того, чтобы подвести наше сальдо, чтобы понять, что будет с 23 февраля (когда завершится льготный период растаможка авто на иностранной регистрации – ред.)… Я думаю, эти решения будут приняты в течение марта-апреля”, – отметил чиновник.
По его словам, сейчас Минфин совместно с Минсоцполитики и Пенсионным фондом учитывает пенсионеров, выплаты которых требуют индексации.
При этом он подчеркнул, что средства от растаможивания автомобилей на еврореестрации поступают в спецфонд, поэтому не могут быть использованы на другие нужды, кроме предусмотренных законом индексаций пенсий.
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