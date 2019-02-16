МАУ запустила новый рейс

Международные авиалинии Украины открыли рейсы в Рейкьявик.

Как сообщили в пресс-службе компании, украинский авиаперевозчик договорился с компанией Icelandair об осуществлении рейсов в столицу Исландии.

Договор между компаниями вступил в силу с 1 февраля.

Рейсы будут осуществляться транзитом через Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Франкфурт.

Справка Finance.ua

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году.

100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ .