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МАУ запустила новый рейс

МАУ запустила новый рейс

Международные авиалинии Украины открыли рейсы в Рейкьявик.

Как сообщили в пресс-службе компании, украинский авиаперевозчик договорился с компанией Icelandair об осуществлении рейсов в столицу Исландии.

Договор между компаниями вступил в силу с 1 февраля.

Рейсы будут осуществляться транзитом через Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Франкфурт.

Справка Finance.ua

  • Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году.
  • 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
  • Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ.
  • В состав флота МАУ входят 45 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG.
По материалам НВ
  • i

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