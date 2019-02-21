Минэкономразвития сообщило, кто едет в Украину

По итогам 2018 года, как сообщает Минэкономразвития, поступления туристического сбора увеличились на 29,2% и составили 90,7 млн грн.

Об этом сообщает Минэкономразвития.

Совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей по туристической отрасли выросли на 20,7% – до 4,2 млрд грн. Это свидетельствует о росте объемов внутренних туристских потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации, а именно: повышении фискальной дисциплины на местах.

При этом в 2018 году произошли качественные сдвиги в структуре иностранного туристического потока в Украину.

Госпогранслужба зафиксировала рост количества туристов из непограничных стран, в частности Европы:

Испании – на 68%, Великобритании – 47,3%, Литвы – 23,4%, Италии – 15,4%, Германии – 13,3 , Франции – 9,2, а также Индии – на 57,4 , Китая – на 38,8, Японии – на 38,3%, Израиля – на 21,7% и США – на 19%.