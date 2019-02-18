Британия расширила запретную для дронов зону вокруг аэропортов

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Согласно новым правилам, которые вступят в силу 13 марта, дронам и моделям самолетов будет запрещено летать в пределах 5 км от периметра аэродрома.
Правительство Великобритании приняло решение расширить бесполетную зону для дронов вокруг аэропортов страны после инцидента в аэропорту Гатвик. Об этом сообщает Sky News.
Согласно новым правилам, которые вступят в силу 13 марта, дронам и моделям самолетов будет запрещено летать в пределах 5 км от периметра аэродрома. Ранее беспилотная зона составляла 1 км.
Полет беспилотников вблизи аэропортов на высоту более 400 футов (121,9 метра) уже запрещен в Великобритании. Нарушение правил может караться тюремным заключением сроком до 5 лет.
В случае необходимости использования дрона в запрещенной зоне, например, для обследования крыши здания на небольшой высоте, нужно подать заявку на получение разрешения в Управление гражданской авиации Соединенного Королевства.
Правительство также разрабатывает законопроект о беспилотниках, который даст сотрудникам полиции полномочия останавливать и обыскивать людей, подозреваемых в использовании беспилотников в трех милях от аэропорта.
Подобные решения в Британии принимаются из-за серьезного сбоя в работе аэропорта Гатвик в декабре 2018 года. В течение трех дней аэропорт фиксировал неизвестные дроны у взлетных полос, из-за чего было отменено около 1000 рейсов.
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