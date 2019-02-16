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В Украине запустят госреестр вакансий

В Украине запустят госреестр вакансий

Кабинет Министров Украины утвердил план на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности, который в том числе предусматривает запуск государственного реестра вакансий со свободным онлайн-доступом.

Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, предполагается, что в течение года запустят общегосударственный реестр вакансий со свободным онлайн-доступом. Кроме того, предусматриваются меры, направленные на:

  • улучшение рыночной среды, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства;
  • повышение способности территориальных общин, учет потребностей регионов, недопущение региональных диспропорций в доступе населения к социальным услугам независимо от места проживания, минимизацию рисков социального отчуждения сельского населения, расширение полномочий органов местного самоуправления по развитию предоставления услуг на уровне общины;
  • расширение доступа к продуктивной занятости и рост доходов населения от занятости;
  • улучшение состояния здоровья населения и его отдельных групп, создание предпосылок для укрепления и сохранения здоровья населения.

По материалам РБК-Украина
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