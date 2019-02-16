В Украине запустят госреестр вакансий

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Кабинет Министров Украины утвердил план на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности, который в том числе предусматривает запуск государственного реестра вакансий со свободным онлайн-доступом.
Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, предполагается, что в течение года запустят общегосударственный реестр вакансий со свободным онлайн-доступом. Кроме того, предусматриваются меры, направленные на:
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