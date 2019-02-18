В Украине запасы зерновых на 20% превышают прошлогодние - Госстат

По состоянию на 1 января 2019 года зерновых, зернобобовых и семян подсолнечника было на 20% больше, чем на 1 января 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В начале текущего года насчитывалось 29,9 млн тонн зерновых, зернобобовых и семян подсолнечника на предприятиях, которые непосредственно их выращивают и тех, которые занимаются их хранением и переработкой. Это на 19,9% больше, чем на начало 2018 года. Из них 16,3 млн тонн (на 14,7% больше, чем годом ранее) было на складах сельскохозяйственных предприятий, и 13,6 млн тонн (на 26,8% больше) – на предприятиях, которые перерабатывают и сохраняют указанные культуры.

Больше всего зерновых, зернобобовых и семян подсолнечника на 1 января 2019 года насчитывалось на предприятиях Полтавской области – 3,55 млн тонн (на 36,9% больше, чем на 1 января 2018 года). На втором месте – Винницкая область (2,7 млн тонн, на 28% больше), на третьем – Киевская (2,69 млн тонн, на 50,7% больше).