За что увольняют украинцев

В Украине из-за трудовой миграции на рынке назревает кадровый голод. В то же время, отмечают эксперты, многие работники, которым меньше 30 лет, не держатся за конкретное место, легко увольняются и всегда пребывают в поиске лучших вариантов.

В таких обстоятельствах удержать ценные кадры и привлечь новых специалистов – одна из главных задач руководителя.

Основная причина увольнений: не уровень зарплат, а атмосфера в коллективе;

украинцы чаще уходят не потому, что им мало платят, а в результате неоправданных ожиданий: обещания при трудоустройстве не соответствуют реальной ситуации;

работодатели в разных регионах увольняют сотрудников по-разному: на западе страны держат тех, кто трудится на одном месте годами, а в центре очень быстро прощаются с любыми кадрами;

руководство часто увольняет “на эмоциях”, а затем не может изменить свое решение, чтобы не потерять авторитет;

в законе четко прописаны ситуации, при которых работодатель имеет право уволить работника, при любых других обстоятельствах можно подать в суд и восстановиться.

Чаще всего украинцы увольняются из-за низких зарплат, говорится в результатах исследования международного портала HeadHunter. На втором и третьем местах – отсутствие перспектив и конфликты. По крайней мере такие ответы дали участники опроса.