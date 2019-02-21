За что увольняют украинцев

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В Украине из-за трудовой миграции на рынке назревает кадровый голод. В то же время, отмечают эксперты, многие работники, которым меньше 30 лет, не держатся за конкретное место, легко увольняются и всегда пребывают в поиске лучших вариантов.
В таких обстоятельствах удержать ценные кадры и привлечь новых специалистов – одна из главных задач руководителя.
Чаще всего украинцы увольняются из-за низких зарплат, говорится в результатах исследования международного портала HeadHunter. На втором и третьем местах – отсутствие перспектив и конфликты. По крайней мере такие ответы дали участники опроса.
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