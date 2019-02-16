В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)

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В Украине создали мощный электробайк ScrAmper, который уже готовятся запустить в серийное производство.
Презентация мотоцикла запланирована на март 2019 года.
По предварительным данным, байк получит запас хода в 140 километров, мощность 20,4 л. с. и сможет разгонятся ориентировочно до 120 км/час.
Заряжать электромотоцикл можно будет как от обычной сети – за 8 часов, так и на зарядных станциях – за 3,5 часа. При этом владелец сам сможет регулировать расход заряда и параметры движения, так как ScrAmper будет иметь три разных режима.
Известно, что конструкторы за основу взяли бензиновый Geon Scrambler, имеющий объем двигателя 250 куб.см, 18 лошадиных сил и максимальную скорость 120 км/ч.
Разработкой электробайка занимались две команды: одна специализируется на мотоциклах, а другая – на электрических технологиях. В тандеме они планируют пустить в производство байк, который не будет уступать бензиновым по функционалу. Несмотря на планы запустить электробайк в серию, его стоимость не озвучивают.
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