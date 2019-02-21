Электромобили Audi, которые появятся в 2019-2021 годах

Крупные автопроизводители в ближайшие годы планируют выпустить на рынок много новых электромобилей. И Audi не исключение.

Audi e-tron

Audi e-tron появится в продаже летом 2019 года. Он будет оснащаться двумя электромоторами и батареей. Общая мощность силовой установки – 300 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составит 200 км/ч, а запас хода – более 500 км. Цена – около 80 000 евро.

Audi e-tron Sportback

Продажи электрического Audi e-tron Sportback начнутся осенью 2019 года. На одной подзарядке батареи он сможет проехать около 500 км. В базе он будет стоить от 70 000 евро.

Audi eQ3

В 2020 году Audi начнет серийное производство электрического кроссовера Audi eQ3. Его построят на платформе MEB. Длина этого кроссовера составит около 4,5 м. Запас хода – от 330 до 500 км, в зависимости о батареи (а батарей будет три вида).

Audi сейчас разрабатывает компактный электрический кроссовер, который войдет в семейство «e-tron». Речь идет про Audi Q2 e-tron. Audi уже официально сообщил, что эта новинка появится в продаже в 2020 году. Правда, вначале только в Китае.

Audi e-tron GT

В 2021 году в продаже должен появиться электрический четырехместный спорткар Audi e-tron GT. Общая мощность его силовой установки будет примерно 600 л.с. Запас хода – около 500 км. Цена – 100 000 евро.