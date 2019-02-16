Бюджет-2018 недовыполнен на 2%

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Государственный бюджет Украины за 2018 год не выполнен, поскольку в общий и специальный фонды поступило 98,1% годовых плановых средств.
Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.
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“По итогам 2018 года государственный бюджет, к сожалению, остался невыполненным. Выполнение доходной части составило 98,1%”, – сообщила Слюз.
По словам главы госслужбы, годовой объем поступлений в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины в 2018 году составил 928,1 млрд грн. В то же время этот объем на 17% выше показателя 2017 года.
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