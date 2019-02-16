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В Ирландии выиграли в лотерею рекордные для страны €175 млн

В Ирландии выиграли в лотерею рекордные для страны €175 млн

Житель Ирландии, имя которого не называется, стал обладателем крупнейшего в истории республики выигрыша в лотерею EuroMillions — более €175 млн.

Об этом сообщила официальный представитель Национальной лотереи (НЛ) Мириам Донохью.

«Огромный выигрыш станет шоком для владельца билета», — заявила она в среду вещательной корпорации BBC. Это 14-й по счету выигрыш представителей Ирландии, однако нынешний — рекордный для страны, сказала Донохью.

Предыдущим обладателем крупнейшего джекпота была Долорес Макнамара из Лимерика, которая выиграла в 2005 году €115 млн.

В январе пара из Северной Ирландии (части Соединенного Королевства) — Фрэнсис и Патрик Коннолли сорвали джекпот почти в €150 млн. Это был четвертый по величине выигрыш в EuroMillions в Великобритании и крупнейший в Северной Ирландии.

Самый большой приз за историю проведения лотерей на территории королевства — £160 млн ($223 млн) — в 2011 году получила семейная пара из Шотландии Колин и Крис Веиры.

Ежегодно из этих денег супруги направляют £1 млн правящей в регионе Шотландской национальной партии. £1 млн они перечислили футбольному клубу «Партик Тисл», выступающему во второй лиге Шотландии. Это позволило команде рассчитаться с долгами и построить спортивный центр для подготовки молодых футболистов.

По материалам Капитал
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