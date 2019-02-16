Apple запатентовала часы с экраном на ремешке

Компания Apple изучает возможности будущих технологий — на это указывает патент, в котором описываются умные часы с экраном, встроенным в ремешок. Он представляет собой единое целое с основным дисплеем устройства, и используется для вывода сопутствующей информации. В часах предлагается применять экраны на основе MicroLED.



Стоит отметить, что к MicroLED компания Apple проявляет интерес как минимум с 2014 года, когда американская корпорация приобрела стартап LuxVue. Весной 2018 года сообщалось, что у Apple есть «секретная фабрика», где ведется работа над дисплеями MicroLED для умных часов. Очевидно, что ближайшая версия Apple Watch будет использовать привычный дизайн и технологии.

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