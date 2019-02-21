Ученые разобрались с назначением гормона любви

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Окситоцин стали называть «гормоном любви» или «гормоном счастья» с тех пор, как выяснили, что он усиливает социальную привязанность, открывая «эмоциональные каналы» в общении с близкими людьми. Изначально считалось, что он нужен только для родов – окситоцин действует на мускулатуру матки. Но потом оказалось, что он играет большую роль в социальных отношениях, и не только в отношениях между матерью и ребёнком – под действием окситоцина нам хочется общаться не только со своими детьми, но также и с возлюбленными, и с друзьями.
Исследователи из Университета Осло проанализировали в разных областях человеческого мозга активность генов, которые в той или иной мере имеют отношение к окситоцину. Сам окситоцин синтезируют нейроны гипоталамуса, но оттуда он может отправляться в разные нейронные цепи – будучи нейромедиатором, он помогает нейронам передавать друг другу сигналы. У клеток, которые используют окситоцин в качестве нейромедиатора, должны быть соответствующие рецепторы и должны работать гены, которые кодируют эти рецепторы.
Авторы работы искали, где работают гены окситоциновых рецепторов, и как их неполадки могут быть связана с теми или иными особенностями психики. В статье в Nature Communications говорится, что окситоцин нужен самым разным зонам мозга, вплоть до обонятельных центров, и не все эти зоны имеют прямое отношение к положительным эмоциям и социальности. В частности, много окситоциновых рецепторов оказалось в участках мозга, связанных с обучением, с ощущением удовольствия от награды, с чувством страхом, даже с обонянием и вкусом. Очевидно, окситоцин играет значительную роль в регуляции аппетита и обмена веществ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Среди последних: Украину оценили по уровню жизни в миреВчера, 11:00 - 2383 15
Стало известно, сколько жители европейских стран тратят на продуктыВчера, 08:00 - 2653 13
В прошлом году Украина импортировала больше всего газа из ШвейцарииВчера, 07:00 - 801 11
В Украине существенно подорожает стоимость обучения в ВУЗахВчера, 16:00 - 1381 10
Квартиру отбирают за долги: как не потерять недвижимость - советы экспертаПозавчера, 21:00 - 2255 8
Где сейчас самый большой выбор столичных новостроек около метро (инфографика)Вчера, 10:00 - 3547 1
Стало известно, сколько жители европейских стран тратят на продуктыВчера, 08:00 - 2653 13
Биткоин готовится к скачку - прогнозВчера, 19:00 - 2518 3
Среди последних: Украину оценили по уровню жизни в миреВчера, 11:00 - 2383 15
Опубликован рейтинг украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети (инфографика)Вчера, 09:00 - 2083 6
SpaceX запустила в космос израильский луноходПозавчера, 12:10 - 299 1
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 835
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3048 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1968 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3519 4