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Microsoft запускает сервис кибербезопасности в 12 странах ЕС

Microsoft запускает сервис кибербезопасности в 12 странах ЕС

Корпорация Microsoft расширит сервис кибербезопасности Account Guard для 12 европейских стран, чтобы защитить своих клиентов в политическом пространстве от хакерских атак.

Об этом сообщает Reuters.

Так, Microsoft Corp предложит свой сервис кибербезопасности Account Guard для 12 новых рынков в Европе, включая Германию, Францию ​​и Испанию, чтобы закрыть пробелы в безопасности и защитить клиентов в политическом пространстве от взлома.

Помимо Германии, Франции и Испании сервис Account Guard также будет доступен в Швеции, Дании, Нидерландах, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Португалии и Словакии.

По материалам РБК-Украина
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