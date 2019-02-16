Альфа-Банк Украина дарит 50 000 грн на мечту

Альфа-Банк Украина проводит акцию для своих вкладчиков – «Мечта в подарок». Ее участником может стать каждый, кто в период с 18 февраля по 27 июня 2019 года разместит депозит «Умный» сроком на 3 месяца. Оформленный вклад – это автоматический билет в розыгрыш одного из четырех сертификатов на сумму 50 000 грн каждый.

Акция «Мечта в подарок» – двойная выгода: возможность приумножить средства и получить подарок на воплощение мечты.

Вклад «Умный» от Альфа-Банка Украина единственный вариант депозитной программы, обладающей высокой доходностью и одновременно гибкостью сохранения средств. Срок депозита составляет всего три месяца, при этом клиент получает растущую ставку до 21% годовых, что является наибольшим показателем среди аналогичных банковских предложений на сегодняшний день, и возможность вернуть средства до истечения срока. По желанию вкладчик может забрать деньги по окончании каждого месяца без потери процентов, начисленных за каждый полный месяц обслуживания депозита.

Минимальна сумма вклада 5 000 грн.

Розыгрыш денежных сертификатов на мечту будет проходить раз в месяц. Первый победитель будет определён 29 марта 2019 года. Оформить депозит «Умный» можно в любом отделении Альфа-Банка Украины или через интернет-банкинг My Аlfa-Bank. Мечты должны сбываться. Превращайте маленькие мечты в большое чудо!

Официальные правила акции