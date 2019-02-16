В Европе появится новая авиакомпания

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В июне 2019 года на взлетно-посадочных полосах аэропортов дебютирует новая авиакомпания из Дании – Great Dane Airlines.
Об этом пишет ЦТС.
Авиакомпания, базирующаяся в Ольборге, будет обслуживать чартерные перелеты и бизнес-рейсы. Для этих целей будут задействованы два 118-местных самолета Embraer-195.
Компания уже обозначила свое присутствие в секторе чартерных перевозок благодаря сотрудничеству с чартерным гигантом Bravo Tours.
Авиакомпания начнет выполнять рейсы из Ольборга в Дублин, Эдинбург и Ниццу, но больше о своих маршрутах расскажет позже.
В новой авиакомпании уже работают 8 пилотов и 12 стюардесс.
Таким образом, новый авиаперевозчик пополнит группу датских авиакомпаний, которые сейчас представлены компаниями Alsie-express, Jet Time, DAT и SAS, которая находится в совместной собственности Дании, Швеции и Норвегии.
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