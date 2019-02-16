Сотрудник банка «Хрещатик» задержан на взятке

Правоохранители задержали начальника управления активами и имуществом ПАО «КБ «Хрещатик» и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме $7 тыс.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору ПАО «КБ «Крещатик» за заключение договора аренды нежилых помещений.

Продолжаются следственные и процессуальные действия.

Напомним, банк “Хрещатик” отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

В Фонде отметили, что перед введением временной администрации из банка “Хрещатик”, путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам (они составляли 70% от общего кредитного портфеля), выводилось ликвидное обеспечение.