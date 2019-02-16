Стоит ли инвестировать в строительство новостройки? (результаты опроса)

Недостаточно только мечтать о существенном пассивном доходе и независимой жизни в старости. Чтобы достичь такого положения дел — важно начинать инвестировать как можно раньше.

Ежедневно, в разговорах с экспертами, сотрудники Finance.ua слышат, что как инвестицию в свое будущее украинцам рационально рассматривать и вложения в новостройки. А сами застройщики не стесняются предлагать всевозможные выгодные условия и разнообразные акции. Кстати, наши коллеги с портала Минфин давно отбирают такие акции застройщиков . Заходите, полезно.

Но все же, эксперты — экспертами. А Finance.ua решил проверить, как к такому варианту инвестиций относятся читатели портала и спросить: Готовы ли они вкладывать «кровно заработанные» в новостройки?

Как демонстрируют результаты опроса, 32% считают, что сегодня в Украине поступать так — большой риск. Слишком много объектов в Украине не достраивают. Некоторые даже предлагают искать варианты вложений за пределами Украины. И не обязательно в недвижимость.

Так, пользователь с ником Gastarbaiter рекомендует поступать, как его товарищ – инвестировать в акции, чтобы получать прибыль в валюте. Либо вовсе сидеть «в засаде с котлетой».

Многие и не верят в новостройки, как инструмент для дальнейшего заработка на аренде. 19% опрошенных полагают, что доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.

При этом, как считает пользователь под ником UA, новостройка может со временем стать «не модной». А это значит, что и зарабатывать на аренде будет попросту не выгодно.

Но не все читатели настроены пессимистично к инвестициям в новостройки. 13% респондентов отмечают, что новостройки – это выгодно потому, что цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.

С такой позицией не согласен somilitark. Он предоставил свои расчеты:

При этом приверженцы инвестиций в новостройки все же стоят на своем, и полагают, что спрос на недвижимость будет только увеличиваться. В это верят 10% опрошенных.

Еще 6% отмечают, что несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.