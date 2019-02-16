Стоит ли инвестировать в строительство новостройки? (результаты опроса)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Недостаточно только мечтать о существенном пассивном доходе и независимой жизни в старости. Чтобы достичь такого положения дел — важно начинать инвестировать как можно раньше.
Ежедневно, в разговорах с экспертами, сотрудники Finance.ua слышат, что как инвестицию в свое будущее украинцам рационально рассматривать и вложения в новостройки. А сами застройщики не стесняются предлагать всевозможные выгодные условия и разнообразные акции. Кстати, наши коллеги с портала Минфин давно отбирают такие акции застройщиков. Заходите, полезно.
Но все же, эксперты — экспертами. А Finance.ua решил проверить, как к такому варианту инвестиций относятся читатели портала и спросить: Готовы ли они вкладывать «кровно заработанные» в новостройки?
Как демонстрируют результаты опроса, 32% считают, что сегодня в Украине поступать так — большой риск. Слишком много объектов в Украине не достраивают. Некоторые даже предлагают искать варианты вложений за пределами Украины. И не обязательно в недвижимость.
Так, пользователь с ником Gastarbaiter рекомендует поступать, как его товарищ – инвестировать в акции, чтобы получать прибыль в валюте. Либо вовсе сидеть «в засаде с котлетой».
Многие и не верят в новостройки, как инструмент для дальнейшего заработка на аренде. 19% опрошенных полагают, что доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
При этом, как считает пользователь под ником UA, новостройка может со временем стать «не модной». А это значит, что и зарабатывать на аренде будет попросту не выгодно.
Но не все читатели настроены пессимистично к инвестициям в новостройки. 13% респондентов отмечают, что новостройки – это выгодно потому, что цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
С такой позицией не согласен somilitark. Он предоставил свои расчеты:
При этом приверженцы инвестиций в новостройки все же стоят на своем, и полагают, что спрос на недвижимость будет только увеличиваться. В это верят 10% опрошенных.
Еще 6% отмечают, что несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - Гройсман6 ч. назад - 1047 17
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось14 ч. назад - 2408 16
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа8 ч. назад - 829 10
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2753 9
Министр финансов назвала условия высокого роста экономикиВчера, 21:30 - 922 7
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 году9 ч. назад - 12761
Xiaomi Redmi Note 7 не приносит прибыли компании16 ч. назад - 8023 1
Курс наличного доллара6 ч. назад - 2534
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось14 ч. назад - 2408 16
В Starbucks рассказали, сколько они платят своим сотрудникам11 ч. назад - 2119
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаВчера, 15:45 - 995 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2399 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1200
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1992
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1270