Треть пенсионеров с субсидией получат "живые деньги" на коммуналку

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
“Укрпочта” доставит “живые деньги” для оплаты коммуналки 34% субсидиантам-пенсионерам в пенсионный день, еще 36% получат их на свою пенсионную карту также в день получения пенсии.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион в Facebook.
“Министерство социальной политики Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Пенсионный фонд Украины, “Укрпочта” и “Ощадбанк” работают над тем, чтобы в марте граждане получили свою монетизированную субсидию. 36% субсидиантов-пенсионеров получат средства для оплаты коммунальных платежей на свою пенсионную карту в день получения пенсии”, – сообщил он.
По его словам, этим занимается Пенсионный фонд.
“34% субсидиантам-пенсионерам монетизированную субсидию доставит “Укрпочта”, тоже в пенсионный день. Остальным получателям жилищной субсидии средства с 12 марта будет выдавать “Ощадбанк”, – добавил Кистион.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось15 ч. назад - 2587 19
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - Гройсман8 ч. назад - 1168 17
Премьер спрогнозировал, когда в Украине может стабилизироваться гривна9 ч. назад - 1714 11
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа10 ч. назад - 922 10
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2846 9
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 году10 ч. назад - 20415
Xiaomi Redmi Note 7 не приносит прибыли компании17 ч. назад - 8817 1
Курс наличного доллара8 ч. назад - 3661
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось15 ч. назад - 2587 19
В Украине аренду жилья хотят вывести из тени5 ч. назад - 2200 2
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаВчера, 15:45 - 1038 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2442 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1226
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 2012
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1287