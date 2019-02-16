Треть пенсионеров с субсидией получат "живые деньги" на коммуналку

“Укрпочта” доставит “живые деньги” для оплаты коммуналки 34% субсидиантам-пенсионерам в пенсионный день, еще 36% получат их на свою пенсионную карту также в день получения пенсии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион в Facebook.

“Министерство социальной политики Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Пенсионный фонд Украины, “Укрпочта” и “Ощадбанк” работают над тем, чтобы в марте граждане получили свою монетизированную субсидию. 36% субсидиантов-пенсионеров получат средства для оплаты коммунальных платежей на свою пенсионную карту в день получения пенсии”, – сообщил он.

По его словам, этим занимается Пенсионный фонд.

“34% субсидиантам-пенсионерам монетизированную субсидию доставит “Укрпочта”, тоже в пенсионный день. Остальным получателям жилищной субсидии средства с 12 марта будет выдавать “Ощадбанк”, – добавил Кистион.