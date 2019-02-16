В Харькове суд приостановил действие новых тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах

Харьковский окружной административный суд решил приостановить действие новых тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах.

Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Булах, депутат Харьковского областного совета, член общественной организации “Харьковский антикоррупционный центр”, которая и обжаловала в суде решение горисполкома о повышении тарифов.

“Тарифы по 6 грн трамваям и троллейбусам остановили! С завтрашнего дня по 4 грн”, – написал он.

Следующим суд будет рассматривать вопрос о приостановлении до рассмотрения жалобы по существу действия новых тарифов на проезд в метрополитене.

Справка Finance.ua:

Проезд в харьковском метрополитене с 7 февраля подорожал до 8 грн, в городском электротранспорте – до 6 грн.